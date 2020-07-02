استقبال حار وورود وممر شرفي للسائحين السويسريين بمطار الغردقة

أنهى مسؤولو مطار الغردقة الدولي إجراءات وصول السائحين السويسريين، فور وصولهم مباشرة للمطار عبر ثاني الرحلات الجوية لعودة السياحة الخارجية.

وارتسمت علامات السعادة على وجوة السائحين السويسريين لدى وصولهم واستقبل مطار الغردقة الدولي لهم، وتم استقبالهم بالأحضان والورود من قبل ذويهم وأصدقائهم المقيمين بالغردقة وفي لافته من بعض أصدقاء السائحين تم عمل ممر شرفي خارج صالات الوصول للقادمين.

كان مطار الغردقة استقبل صباح اليوم الخميس، رحلة طيران، قادمة من سويسرا وعلى متنها 151 من السائحين السويسريين، في ثاني الرحلات الجوية لعودة السياحة الخارجية عقب إعلان الحكومة المصرية استئناف حركة الطيران الدولية، عقب توقفها لمدة 3 أشهر.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم، لـ"الوطن" بقيام الفرق الطبية والحجر الصحي، بإتمام الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطار، وتعقيم الركاب والحقائب فور وصولهم للمطار والكشف على درجة حرارتهم من خلال الكاميرات الحرارية بصالة الوصول والحفاظ على التباعد والمسافات المختلفة.

كان وصلت أمس أولى الرحلات القادمة من العاصمة الأوكرانية كييف تقل ١٧٥ سائحا، كان في استقبالهم سلطات مطار الغردقة الدولي ورئيس الشركة المصرية للمطارات وأجهزة البحر الأحمر، طبقت إدارة مطار الغردقة الدولي في بداية الوصول البروتوكول الدولي المتبع والخاص باستقبال رحلات الطيران التي تصل لأول مرة للمطارات واستقبال السائحين الأوكران بالورود.