مطار الغردقة يستقبل اليوم رحلة سياحية قادمة من سويسرا

يستقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم الخميس، رحلة طيران قادمة من سويسرا وعلى متنها عدد من السائحين السويسريين، في ثاني الرحلات الجوية لعودة السياحة الخارجية عقب إعلان الحكومة المصرية استئناف حركة الطيران الدولية، عقب توقفها لمدة 3 أشهر.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن" إلى تجهيز الفرق الطبية والحجر الصحي، لإتمام الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطار، وتعقيم الركاب والحقائب فور وصولهم للمطار والكشف على درجة حرارتهم من خلال الكاميرات الحرارية بصالة الوصول والحفاظ على التباعد والمسافات المختلفة.

كان وصلت أمس أولى الرحلات القادمة من العاصمة الأوكرانية كييف تقل ١٧٥ سائحا، كان في استقبالهم سلطات مطار الغردقة الدولي ورئيس الشركة المصرية للمطارات وأجهزة البحر الأحمر، طبقت إدارة مطار الغردقة الدولي في بداية الوصول البروتوكول الدولي المتبع والخاص باستقبال رحلات الطيران التي تصل لأول مرة للمطارات برش الطائرة بمدافع المياه وأيضا استقبال السائحين الأوكران بالورود في صالات الاستقبال وفرق فنون شعبية والطبل والمزمار البلدي.