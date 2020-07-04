يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات السعودية لـ201801 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.181.548، فيما وصل إجمالي الوفيات 528.376، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.267.631 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، تسجيل 4193 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد؛ ليصبح الإجمالي 201801 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأوضحت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1802 حالة وفاة.

وقالت الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 2945 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 140614 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2291 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 43929

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 1374 إصابة جديدة منها 839 لعمانيين، و535 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 43929 و193 وفاة وتماثل 26169 للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3834 والحالات المنومة، 62 والمنومين 447 وفي العناية المركزة 113، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

الصحة القطرية: إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 98653 إصابة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 121 حالة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 756 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98653 إصابة.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 1986 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 88583 حالة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 95 حالة إضافة إلى تسجيل 423 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 252 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 167 حالة لمخالطين لمصابين و4 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن إجمالي الحالات المتعافية بلغ 22583، بعد تسجيل 635 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 5159 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 50141 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجرائها أكثر من 54000 فحص جديد لوباء كورونا المستجد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مشيرة إلى الكشف عن 672 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50141 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بكورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات إلى 318 حالة، موضحة انه تم تسجيل شفاء 489 حالة جديدة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 39153.