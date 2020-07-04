مصطفى درويش يعلن تضامنه مع ضحايا الشاب المتحرش: مستعد لتوكيل محام

أعلن الفنان مصطفى درويش، تعاطفه مع القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التحرش بـ100 فتاة"، مؤكدًا استعداده لتوكيل محام لهن: "أنا مستعد توكيل محام خالص الأتعاب على نفقتي الخاصة لأي بنت فيكم.. إحنا معاكي وفي ضهرك ماتخافيش".

ونشر درويش عبر حسابة الشخصي على "فيس بوك"، قائلا: "أي بنت تحرش بيها اللي المذكور، ماتخافيش من حد أرفعي رأسك أنت مش غلط".

واستكمل: "جمدى قلبك وقدمي بلاغ، علشان تشوفي العقاب قدام عينيكي، وتشفي غليل وقهر حسيتي بيه".

وكان اسم "المتحرش أ.ز"، تصدر قائمة "تريندات" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومنها إلى باقي منصات السوشيال ميديا، تحدثت من خلاله عدد من الفتيات يزعمن تعرضهن للتحرش ومحاولة الابتزاز من الشاب الذي كان طالبا في الجامعة الأمريكية، بحسب زعمهن.

وفي البداية تداول اسم الشاب جاء بعدما تحدثت فتيات عن تجربتهن مع الشاب، إذ زعمن بأن عدد ضحاياه من التحرش الجنسي وصل إلى 100 فتاة، بالإضافة إلى زعمهن بأنه اغتصب فتاة صغيرة لم يتعدى عمرها الـ14 عامًا.

وروت إحدى الفتيات عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة "إن الشاب تحرش بأكثر من 100 فتاة، منذ حوالي 5 سنوات، كما أنه تم فصله من إحدى مدارس مدينة الدوحة في قطر، بسبب مشاهدته لأحد المواقع الإباحية".