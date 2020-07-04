مطار الغردقة يستقبل 377 سائحا عبر رحلتين من أوكرانيا وبيلاروسيا

استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم السبت، رحلتين طيران قادمتين من أوكرانيا وبيلاروسيا تقلان على متنهما 377 سائحا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى تجهيز فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي بدأت بعملية التعقيم وقياس درجة الحرارة والالتزام بالمسافات بين الركاب .

وكشف مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي في تصريح لـ"الوطن"، أن رحلة أوكرانيا التي وصلت في الساعات الأولى من فجر اليوم تقل على متنها 189 سائحا أوكرانيا، وغادرت بعد ساعة من وصولها وعلى متنها 18 راكبا متجهة لأوكرانيا، مضيفا أن رحلة بيلا روسيا أيضا وصلت لمطار الغردقة صباح اليوم وعلى متنها 188 سائحا وغادرت الغردقة وعلى متنها 184 راكبا من العالقين والمقيمين من دول بيلا روسيا وكازخستان ودول أخرى .

وأكد المصدر أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الركاب من حيث التعقيم وتعقيم الحقائب وقياس درجة الحرارة، مع إتباع جميع الإرشادات الوقائية في المطار التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدا على أنه من المقرر أن تصل أيضا اليوم رحلتين من أوكرانيا وزيورخ السويسرية.

كان مطار الغردقة الدولي، استقبل رحلتي طيران، إحداهما قادمة من سويسرا وعلى متنها 151 من السائحين السويسريين، والأخرى قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 175 راكبا وذلك عقب إعلان الحكومة المصرية استئناف حركة الطيران الدولية، عقب توقفها لمدة 3 أشهر.

وأشار عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى إشادة السائحين بدقة الإجراءات الوقائية المتبعة ووصفوها بأنها عالمية، كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية خلال دخولهم فنادق الإقامة، ووجهوا الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال والترحيب ومن المقرر وصول رحلة طيران مساء اليوم قادمة من بلاروسيا وعلى متنها عدد من السائحين.