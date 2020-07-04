"تعليم القاهرة" تعلن تنسيق المدارس الفنية نظام الخمس سنوات

أكد محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنه سيتم خفض درجات التنسيق للقبول بمدارس التعليم الفني تدريجيا وفقا للأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفني بعد المرحلة الأولى للقبول ووفق الفراغات المتاحة.

وأضاف عطية لـ"الوطن"، أنه تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الصناعية الفنية المتقدمة بنظام الخمس سنوات والتي تقبل الطلاب من مختلف المحافظات أيضا ولكن بزيادة خمس درجات على الحد الأدنى للقبول لطلبة القاهرة وهي "مدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة الحد الأدنى 260 درجة للبنين، دار السلام الفنية المعمارية المتقدمة الحد الأدنى 255 درجة للبنين، الحديد والصلب الفنية المتقدمة الحد الأدنى 245 درجة للبنين، النقل النهري الفنية المتقدمة الحد الأدنى 240 درجة للبنين، القاهرة النسيجية الفنية المتقدمة الحد الأدنى 250 للبنات، الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة الحد الأدنى 230 درجة وتقبل بنين وبنات، مدرسة 15 مايو الفنية المتقدمة الحد الأدنى 250 درجة".