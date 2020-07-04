فض سوق المواشي بمدينة تلا في المنوفية

منعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، فجر اليوم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية إقامة سوق المواشي بالمدينة، حيث وضعت حواجز في كل المداخل لغلق جميع الطرق المؤدية للسوق؛ لمنع تواجد المواطنين، وفضت الوحدة المحلية في تلا سوق "تلا" وأخلته من البائعين والمواطنين.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة المنوفية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة؛ لمواجهة خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.