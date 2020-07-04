استشاري مناعة: نتائج جيدة حققها العلاج بالبلازما خلال الفترة الماضية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن العلاج بالبلازما نقل حالات كثيرة من خطيرة إلى متوسطة ومن على أسرة التنفس إلى عادية، لافتا إلى أنه خلال الأسبوع الحالي سيجري استخدام عقار الريميديسفير والذي بدأت كل الدول في إستخدامه، وهو يقلل من وقت مكوث المريض في الرعاية لأنه يمنع نمو الفيروس، ودخل في بروتوكولات معظم الدول، وبدأت مصر بالفعل في إنتاجه وسلمت مستشفيات العزل كمية كبيرة منه.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاج بالبلازما حقق نتائج جيدة جدًا خلال الفترة الماضية، لأننا ننقل بلازما غنية بأجسام مضادة من شخص متعاف إلى شخص في حالة حرجة وهذا ليس علاج ولكن بجانب بروتوكولات علاج المريض، وكل هذه الأدوية الجديدة ستقل خلال الفترة المقبلة من نسب الوفيات.

وتابع، أن الأعراض البسيطة والمتوسطة الآن أصبحت فترة عزلها 10 أيام، وإذا شعر المريض المعزول منزليًا بكحة أو صعوبة في التنفس ولا يستجيب للأدوية فيجب عليه التوجه للمستشفى.