تعافي مسنة 83 عاما من فيروس كورونا بعزل بنها التعليمي

أعلنت الدكتورة أمنية محمود، مدير مستشفى بنها التعليمي للعزل، تعافي سيدة تبلغ من العمر 83 عاما تدعى "الحاجة عزيزة" ومغادرتهما المستشفى، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بالمستشفى وصل إلى 95 حالة منذ بدء الجائحة وتحويل المستشفى لعزل حالات كورونا .

وأضافت أن المستشفى مستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابي كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة لجلسات الغسيل الكلوي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وتابعت أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء بالإضافة لتطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة في التعامل مع الحالات.

وكان المستشفى نعى في بيان له وكيل التمريض سومية يوسف التي توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا، وأشار البيان إلى أن "الفقيدة كانت تباشر عملها منذ بدء عمل المستشفى كعزل لحالات كورونا منذ شهر تقريبا بصورة طبيعية حتى يوم الأربعاء الماضي وظهرت عليها بعض أعراض الفيروس مثل الكحة فقامت بعمل مسحة وأشعة مقطعية أثبت إصابتها بالفيروس واليوم تلقينا خبر وفاتها دون أن تشعر بتعب أو تعلم نتيجة العينة".