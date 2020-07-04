حبس عامل بتهمة قتل زوجته في منيا القمح

قررت نيابة منيا القمح حبس عامل بتهمه قتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بوفاة ربة منزل داخل منزلها بقرية كوم حلين التابعة لمركز منيا القمح.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الجثة بها جرح طعني بالرقبة ما أدى لوفاتها وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "ح.، ع" عامل بسوق خضروات وأقدم على قتلها بعد وقوع مشادة بينهما بسبب تأخرها في إعداد وجبة طعام العشاء.

تم ضبط المتهم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.