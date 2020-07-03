"زراعة الشرقية" تنظم يومًا إرشاديًا لزيادة إنتاجية "الذرة الشامية"

أعلن المهندس علي محمد لاشين مدير عام الزراعة بالشرقية، تنظيم إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع أعضاء الحملة القومية للذرة الشامية، يوم حقلي إرشادي بأحد الحقول المزروعة بمحصول الذرة الهجين 176 أصفر، بناحية منشأة ابن العاص بمركز كفر صقر، لمتابعة التجميعات الإرشادية الخاصة بتوفير المياه في الأنشطة الزراعية.

وقال مدير عام الزراعة، إن الهدف من تنظيم تلك الحقول الإرشادية هو توعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، ومناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الذرة الشامية.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية، لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.