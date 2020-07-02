توريد 66 ألف طن قمح لـ"شون وصوامع" الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، بلغ (665596) ألف طن و(75) كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح، بلغ (129) طن و(214) كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس، (665466) ألف طن و(861) كيلو من القمح.

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تسهيل كل الإجراءات أثناء الإستلام، والتيسير على المزارعين، وتذليل كل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، والالتزام باتباع كل الإجراءات الإحترازية والوقائية، لعدم التكدس أمام مواقع التسليم لمنع انتشار فيروس كورونا.