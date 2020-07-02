بدء تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة بمشتول السوق في الشرقية

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأنه تم البدء في تفعيل المنظومة الجديدة للنظافة، وتطبيقها بمركز مشتول السوق، بالتنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، وذلك من خلال تطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة من المنازل السكنية والمحلات التجارية، حفاظا على بيئة صحية ونظيفة.

وأوضح محمد حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، أنه تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتطبيق المنظومة الجديدة للنظافة والجمع المنزلى لأكياس القمامة من المنازل والمحلات التجارية.

وأوضح أن الجمعية قامت بشراء 3 جرار زراعى، وعدد ١ لودر، و2 عربية قلاب، و50 براويطة، و5 عربية تروسيكل، بالاشتراك مع 50 عامل نظافة، لافتاً إلى أن الجمعية تقوم شهرياً بتحصيل مقابل مادي بسيط نظير جمع أكياس القمامة من المنازل والمحلات.