"البحوث الفلكية": خسوف شبه ظلي للقمر غدا.. لن يرى بمصر

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العالم سيشهد غدا الأحد خسوف شبه ظلي للقمر.

وأشار القاضي إلى أن الخسوف شبه الظلي لا يعبر الجزء المظلم من ظل الأرض "الظل"، ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل" لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، لافتا إلى أن الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمرعند حدوث الخسوف ومنها (معظم جنوب وغرب قارة أوروبا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الشمالي الشرقي منها – معظم أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – معظم بولينيزيا– نيوزيلندا– المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الجنوبية).

وتابع: "سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ساعتان وخمس وأربعين دقيقة تقريباً، حيث تكون بداية الخسوف في الساعة الخامسة وسبع دقائق صباحاً وتكون نهايته في الساعة السابعة وأثنين وخمسين دقيقة صباحاً، أما ذروته (وسطه) التي تحجب فيها منطقة شبه ظل الأرض 35% تقريباً من قرص القمر فيتفق توقيته مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1441هـ".

في الساعة السادسة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي، وأوضح أنه لا يمكن رؤية هذا الخسوف شبه الظلي للقمر في القاهرة، لأن القمر يكون تحت الأفق أثناء حدوث الخسوف.

جدير بالذكر أن القرن الواحد والعشرين (بين عامي 2001-2100) سيشهد 230 خسوفًا قمريًا منهم 85 خسوفًا كاملًا و 58 خسوفًا جزئيًا و 87 خسوفًا شبه ظل.

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