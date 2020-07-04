أول أغسطس.. عرض "You have got mail" لتوم هانكس على "نتفلكس"

أعلنت نتفلكس عن عرض فيلم You have got mail عبر منصتها يوم 1 أغسطس، وهو من بطولة النجم توم هانكس وميج رايان.

الفيلم إخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.

تكلفة إنتاج الفيلم 65 مليون دولار، ومدته ساعة و59 دقيقة، وتقييمه على موقع 6.6 من 10على موقع IMDB.. وترشح لجائزة جولدن جلوب.

يذكر أن حصد "هانكس" جائزة أوسكار مرتين، الأولى عام 1994 عن دوره في فيلم "فلادلفينا"، والثانية عام 1995 عن دوره في فيلم "فورست جامب"، وترشح عن أفلام Big عام 1988، وSaving Private Ryan عام 1998، وCast away عام 2000.. وحصد 5 جوائز جولدن جلوب.

ويحضر حاليا لعدد من الأفلام منها Greyhound.. من إخراج Aaron Schneider ويشارك هانكس في كتابته وهو مأخوذ من رواية لـ C.S. .Forester

وBios من تأليف كريج لاك، وإيفور بأول، ومن إخراج ميجيل سابوتشنيك، ويشارك في البطولة كل من كاليب لاندري جونز، سكيت أولريش وسميرة وايلي.