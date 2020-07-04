العميد المحجوب: تركيا تسعى لرفع سقف مطالبها في ليبيا عبر حكومة الوفاق

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن "هناك طرف يملي إرادته ويفعل ما يريده في ليبيا لحماية حكومة الصخيرات في وجه الشرعية".

وأضاف المحجوب لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية: تركيا تسعى لرفع سقف مطالبها في ليبيا عبر حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن تركيا تستغل اتفاقياتها مع حكومة الوفاق لرفع سقف مطالبها في وجه مقررات مؤتمر برلين وغيرها من المقررات الأممية والدولية

"المحجوب": جماعة الإخوان لديها عداء تاريخي عميق مع الجيش

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن واجب الجيش الوطني الليبي مواجهة المخططات التركية في ليبيا.

وتابع المحجوب قائلا: جماعة الإخوان لديها عداء تاريخي عميق مع الجيش لأن الجيوش هي الخط الفاصل بين سيطرة الإخوان على مقدرات الدول واستقلالها.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن الجيش الوطني الليبي نهض بفضل صبر الشعب الليبي الذي يدرك المخاطر على ليبيا خصوصا التركية منها.

وأوضح المحجوب أن الخط الأحمر موجود في ليبيا وهو ما أكدته مصر ودول أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أن مذكرات التفاهم تحتاج لشرعنة البرلمان ولا يمكن للجماعات التي تدعي الحكم في طرابلس أن تحظى بشرعنة من البرلمان الليبي.

وتابع المحجوب قائلا: هناك محاولات لإبقاء المجموعات المسلحة في طرابلس غير مسيطر عليها للبقاء في حالة من الفوضى واستدعائها عند الحاجة، مضيفا أن تركيا تسعى للحصول على مكاسب اقتصادية في ليبيا وأنقرة مربكة في المنطقة.