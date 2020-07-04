عبدالمجيد: إتاحة كمامات N95 وجراحية وواقي وجه وكحول بـ "الصحفيين"

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إتاحة كمامات جراحية وN95 وأقنعة واقية للوجه، وكحول مطهر، بنقابة الصحفيين، اليوم السبت.

وتابع عبدالمجيد في بيان له قائلا" يأتي ذلك لاستئناف الشق الوقائي من استراتيجية لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وتخفيفًا لأعباء الزملاء وأسرهم، بإتاحة مستلزمات الوقاية من مصادرها الموثوقة، بأقل سعر وأعلى جودة".

وأوضح عبدالمجيد، أنه تم إتاحة كميات جديدة بناءً على طلب الزملاء، من مستلزمات الوقاية والتطهير التالية:

1- عبوات كحول سعة 1 لتر بسعر 80 جنيهًا، إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، التي تفضلت مشكورة بخصم 20%، حيث كان السعر في السابق 100 جنيه.

2- عبوات 4 لترات هيدروكلوريد الصوديوم، مطهر أسطح، سعر العبوة 25 جنيهًا.

3- عبوات كمامات جراحية، سعة 25 قطعة برباط، بسعر 86 جنيهًا، إنتاج مصنع قادر، الهيئة العربية للتصنيع.

4- عبوات كمامات جراحية، أستك، سعة 50 قطعة، بسعر 150 جنيهًا، إنتاج مصنع قادر، الهيئة العربية للتصنيع.

5- كمامات N95 بطبة، سعر القطعة 20 جنيهًا، ودون طبة سعر القطعة 15 جنيهًا.

6- قناع وجه واقٍ شفاف، بخصم 20%، سعر 40 جنيهًا، إنتاج شركة استثمار وزارة الأوقاف.

وقال عبدالمجيد، تواصل اللجنة خدماتها في كل الاتجاهات العلاجية والوقائية، دعمًا للزملاء وأسرهم، داعيًا إلى مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعرب عبدالمجيد، عن تهنئته للزملاء الصحفيين، مصابي "كورونا"، وأسرهم، الذين من الله عليهم بالشفاء، داعيًا الله أن يُعافي من هم في مراحل العلاج.