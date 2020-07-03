"الزراعة": المنتجات المصرية خطفت المركز الأول من إسبانيا في الموالح

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي شهد نهضة كبيرة وغير مسبوقة خلال الـ7 سنوات السابقة على كل المحاور، مؤكدا أن قطاع الزراعة من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري وفي أي اقتصاد لكل دولة وهو من القطاعات التي لديها قدرة ومرونة على تحمل الصدمات والتماسك والعودة سريعا، وهذا القطاع يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن قطاع الزراعة يستوعب أكثر من 25% من العمالة بطريق مباشر يعملوا في قطاع الزراعة وبطريق غير مباشر تصل لأكثر من 40% وهو قطاع مسؤول عن توفير الغذاء الآمن للسكان ويوفر المواد الخام لكثير من الصناعات، حيث أن القطاع معظم عامليه من الريف والرقي وهي الأماكن التي تحتاج للدعم.

وتابع القصير أن قطاع الزراعة هام جدا ومؤثر ولذلك يحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تتربع في بعض السلع على عرش الصادرات الزراعية في العالم وتحتل مصر المركز الأول في تصدير الموالح على مستوى العالم بعدما تربعت أسبانيا هذا العرش فترة طويلة من الزمن ولدرجة أن أسبانيا نفسها أصبحت تستورد البرتقال المصري.

واستكمل القصير أن سلع البطاطس والبصل والثوم والعنب والمانجو جميعها يتم تصديرها وطلبها من مصر، ومنتج الفراولة المصري يحتل المركز الأول على مستوى العالم والزيتون أيضا يحتل مركزا متقدما، مؤكدا على أن الصادرات المصرية الزراعية تصدر لأكثر من 160 دولة بالعالم.