بينهم أمين شرطة.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارتين أمام كوبري قرية فزارة التابع لمركز القوصية بمحافظة أسيوط وجرى نقل المصابين لمستشفى القوصية المركزي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام كوبري فزارة دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة لوري شرطه رقم (5212 / ب 16), وسيارة رقم (9672 ى ج ر).

أسفر الحادث عن إصابة كل من رمضان محمد سامي 24 سنة مقيم بمنفلوط, وأحمد محمد عصام 23 سنة مقيمين بمنفلوط, وراضي سعد سعد 25 سنة أمين شرطة مقيم المنيا سائق اللوري، جرى نقل المصابين لمستشفى القوصية المركزي والحالة العامة جيدة.

جارى رفع آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.