"تنظيم الاتصالات": 13.5 مليون محفظة إلكترونية في مصر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريرا عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والتي تبلغ 13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية، وتقوم بـ4.8 مليون معاملة إلكترونية شهريا، وجاءت أكثر 3 خدمات استخداما في تلك المعاملات من قبل المشتركين كالاتي:

الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: "يتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 35% من إجمالي عدد العمليات شهريا".

التحويلات: "أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 33% من إجمالي عدد العمليات شهريا".

شحن رصيد الهاتف المحمول: "أي شحن رصيد الهاتف المحمول بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 26% من إجمالي عدد العمليات شهريا".

يذكر أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لحاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، فقد لوحظ انتشار المستخدمين في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 50% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة لانتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-50 عام.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 62.7%، أورانج 25%، اتصالات 12%، وي 0.3%، بينما جاء توزيع عدد المعاملات الإلكترونية بالترتيب: فودافون 86.5%، اورانج 8.5%، اتصالات 4.5%، وي 0.5%.

وقام الجهاز بعدة إجراءات لتحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية في خدمات الاتصالات، وتنسيق المبادرات مع جهات الدولة المختلفة للحث على استخدام الوسائل الرقمية لإجراء واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، كالتالي: