المتهم يكشف اللحظات الأخيرة في حياة "فجر": "أذبت جثمانها بالبوتاس"

اعترف الرجل الأربعيني المتهم بقتل، الطفلة فجر، 12 عاما، ابنة عشيقته بخنقها ووضع جثتها في برميل بوتاس؛ لإذابة جثمانها بتفاصيل جريمته المروعة التي نفذها داخل شقته بمنطقة المعتمدية في بولاق الدكرور، وبهدوءٍ تام كشف المتهم "ع" 48 عاما، "سباك" يمارس أعمال السحر والشعوذة عن التفاصيل الأخيرة، وكيف استدرج المجني عليها وقتلها في أثناء مثوله أمام جهات التحقيق، قائلا: "بعد إصرار والدة الطفلة على إنهاء العلاقة بيننا.. قررت الانتقام منها فخطفت ابنتها فجر، وقتلتها انتقاما من أمها".

وكشف المتهم عن تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الطفلة فجر قائلا: "يوم الجريمة.. اتصل بها - يقصد الطفلة الضحية - وأوهمها بشرائه هاتفًا هدية لها، وطلب لقاءَها لتتسلمه، فلما التقاها استدرجها إلى مسكن المتهم الثاني - بدعوى إحضار الهاتف منه، فلما خلا المتهمان بها قيداها ثم خنقاها، ولما فارقت الحياة وضعاها في وعاء يحوي مادة - البوتاس - الكاوية لإذابة جثمانها، ثم أحرق أحدهما ما تبقى من عظامها وملابسها بسطح العقار، واستولى الآخر على هاتفها وأخفاه بمسكنه".

وعقب الانتهاء من تسجيل اعترافات المتهم الرئيسي، أكد المتهم الثاني ما جاء على لسانه، وارشد عن هاتفها المحمول، وحذاء الضحية، وعقب ذلك أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة، حيث توجهت سيدة في العقد الرابع من عمرها بصحبة زوجها إلى قسم شرطة الطالبية.

وقالبت الزوجة نائب المأمور المقدم خالد يسري، وطلبت تحرير محضر بتغيب ابنتها، وأدلت بأوصافها.. وبمجرد تحرير محضر، جرى عرضه على رئيس مباحث الطالبية المقدم أحمد عصام، وبدأت القوات في فحص البلاغ.وتبين من خلال الفحص المبدئي، أن هناك شبهة جنائية وراء اختفاء الطفلة، وطلب رئيس مباحث الطالبية إعادة استجواب الأم والأب مرة أخرى للوقوف على ملابسات الواقعة.حضرت الأم والأب إلى القسم، في حضور العقيد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة مباحث الطالبية، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية.

وبدأت القوات في استجواب الأم والأب، لبيان عما إذا كانت هناك خلافات تدفع أحد الأشخاص من الانتقام منهم وخطف ابنتها.

واستمر الأم والأب في نفي الشبهة الجنائية، حتى انهارت المتهمة واعترفت بأنها على علاقة غير شرعية مع سباك منذ سنوات – لافتة إلى أنها تشتبه فيه نظرا لتهديده لها بعد أن طلبت إنهاء تلك العلاقة.. عقب تسجيل اعترافات الأم، جرى اقتياد الأم إلى مكان شقة المشتبه فيه وسط حراسة أمنية مشددة.

وفحصت القوات كاميرات المراقبة القريبة من محل إقامة المشتبه فيه، وظهرت المفاجأة حيث تبين أن الطفلة كانت بصحبة المتهم في وقت معاصر للاختفاء وأنها لم تخرج من الشقة.

وجرى استئذان النيابة العامة لتفتيش الشقة ومناقشة المشتبه فيه، وعقب ذلك تمكنت القوات من ضبط الأخير، وناقشته حول ما جاء على لسان الأم (عشيقته).

أكد المتهم أمام زوج عشيقته، أنه على علاقة بها منذ عدة سنوات وأنها كان يتردد عليها في غياب زوجها، ومنذ قرابة شهر ونصف وقع بينها خلافات كثيرة بعد رفض المتهمة إقامة علاقة معه ما دفعه للانتقام منها وقتل ابنتها.