التنظيم والإدارة: 17 ألف عملية تحميل لكتب تطبيق "اقرأ" 

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن عدد مرات تحميل كتب مسابقة مبادرة "كل يوم كتاب"، عبر تطبيق "اقرأ"، التي ينفذها الجهاز، بالتعاون مع وزارة الثقافة، بلغت 16 ألفا و797 مرة.

وذكر بيان صادر عن الجهاز، اليوم، أنه تم فتح باب تسجيل الراغبين في الإجابة عن أسئلة المسابقة 25 يونيو الجاري، ويتيح التطبيق إمكانية تحميل كتب إلكترونية تتناول عدة مجالات منها علم الاجتماع، التربية، التكنولوجيا، المسرح وغيرها، لتتلاءم مع الأذواق المختلفة، والاهتمامات المتنوعة لدى القطاع العريض من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وحرص الجهاز في هذا الشأن، على التعاون مع خبراء وزارة الثقافة، لانتقاء هذه الكتب بعناية شديدة، ووفق عدة معايير منها بساطة، لغتها وصغر حجمها، وإتاحتها في نسخة إلكترونية مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها.

ومن الكتب التي تم نشرها بالتطبيق بناء الشخصية الوطنية للدكتور سامي ربيع وآخرون، بناء الوعي، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب وكلاهما للدكتور محمد مختار جمعة، ما الفضاء الرقمي للدكتور لؤي عبدالحميد، ما علم الاجتماع للدكتور أحمد زايد، أحلام شهرزاد للأديب العالمي طه حسين، نساء محاربات كتبه صوفي عبد الله، ما الموسيقى للدكتور زين نصار، ثم غربت الشمس للأديبة سهير القلماوي، نعمة الماء للدكتور محمد سالم أبوعاصي وآخرون، وما الإبداع للدكتور شاكر عبد الحميد.

جدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن خلال شهر أبريل إطلاق التطبيق الاليكتروني "اقرأ"، ضمن مبادرة "كل يوم كتاب" عبر الرابط http://read.caoa.gov.eg/Default.aspx، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، لتشجيع موظفي الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.