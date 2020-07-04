محافظ المنوفية يوجه بإزالة التعديات على طريق "شبين الكوم - قويسنا" 

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار أعمال إزالة التعديات على طريق "شبين الكوم – قويسنا" في إطار استعادة هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وشنت اليوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد لإزالة باقي التعديات على طريق شبين الكوم قويسنا.

وجرى استكمال تنفيذ إزالة حالة تعد لعمارة عبارة عن بدروم وميزانين وثلاثة طوابق علوية على مساحة 620م2 مقامة بالمخالفة للقانون، وباستخدام معدات وحدة التدخل السريع و2 دقاق كبير وونش كبير و2 لودر.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على طريق "شبين الكوم - قويسنا"، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية يوم الخميس الماضي، أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة على الأراضي الزراعية على مساحة 1331 م.