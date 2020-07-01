تفحم أتوبيس جامعة مطروح أثناء سيره.. دون وقوع إصابات

اشتعل حريق في أتوبيس تابع لجامعة مطروح خلال توجهه من مدينة مرسى مطروح إلى فرع الجامعة بـ "فوكة"، على بعد 70 كيلو مترا شرق المدينة، ما أدى إلى التهام النيران لجسم الأتوبيس.

وقالت محافظة مطروح فى بيان لها أن أتوبيس جامعة مطروح رقم 9614 "ج ه س"، اشتعلت به النيران قبل كوبرى فوكة بمسافة 2 كيلو مترا، وسارع الركاب بالنزول قبل اشتعال النيران.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وكذلك سيارات الإسعاف، وتجرى حاليا الجهات المعنية أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاتصال بالدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة للاطمئنان على جميع العاملين بالجامعة وعدم وجود أي إصابات بين ركاب الأتوبيس المحترق.