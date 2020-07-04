سيارات وأجهزة كمبيوتر وهواتف.. تفاصيل مزاد "الخدمات الحكومية" 15 يوليو

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 15 يوليو، المؤجل من جلسة 24 مارس، لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية، وجاءت تفاصيل المزاد وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات نيابات وجهات حكومية

تشمل نقل وبيك أب ومطافئ وإسعاف وميكروباص وموتوسيكل وتروسيكل وتوك توك وجرار زراعي ومقطورات، ماركات ماز، ايسوزو، بيدفورد، نصر، تاتا، جاوا، اوجانج، سى زد، سوزوكى، ام زد، هوندا، CMG، بوش، دايون، شيفروليه، داتسون، ميتسوبيشى، كيا، نيسان، دودج، مازدا، فورد، فولكس، هوجن.

بضائع جهات حكومية

تشمل كشافات، حديد وصاج خردة، بطاريات، أثاث، كاوتش، بلاستيك، قطع غيار سيارات، أجهزة كمبيوتر، هواتف محمولة، أجهزة منزلية

وتقام جلسه المزاد بقاعه النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة الثانية عشرا ظهرا.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى الدقي، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيها.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، والبيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسه الشروط شرط من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، والبيع طبقا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.