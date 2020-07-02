سيارات وأجهزة كمبيوتر.. تفاصيل مزاد "العامة للخدمات الحكومية" 14 يوليو

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 14 يوليو، المؤجل من جلسة 23 مارس، لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية.

وجاءت تفاصيل المزاد وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات نيابات وجهات حكومية

ماركات نصر، فيات، دايهاتسو، ميتسوبيشى، ريجاتا، سوزوكى، فولكس، دايون، هوجانج، حلاوة، بوكسر، تويوتا، بيجو، مازدا، ايسوزو، دايو، كوزاكي، هامرز، انتوس، جاوا، سي زد.

بضائع جهات حكومية

تشمل تكييفات، أجهزة وأدوات ومستلزمات طبية، حديد وصاج خردة، أخشاب، بلاستيك، خلاطه خرسانة، أجهزة كمبيوتر ولوازمها، قطع غيار سيارات، محركات كهربائية.

وتقام جلسه المزاد بقاعه النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة الثانية عشرا ظهرا.

وتطلب كراسه الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى الدقي، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيها.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و شراء كراسه الشروط شرط من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، والبيع طبقا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وعلي الحاضرين لجلسة المزاد إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.