الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. والعظمى بالقاهرة غدا 37

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة مع نزول الشبورة المائية صباحا.

وقال الخبراء، إنه يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وأن يكون الطقس لطيف على شمال الصعيد ويكون الطقس معتدلا في جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد، بالقاهرة فالعظمى 37 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 26، وقنا العظمى 41 والصغرى 27 درجات، والأقصر العظمى 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 والصغرى 28.