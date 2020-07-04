رصف شوارع وتنفيذ أعمال صرف بتكلفة 35 مليون جنيه في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إنه في إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والطرق والميادين الرئيسية والفرعية، حيث تم الانتهاء من رصف 12 شارع بإجمالي أطوال تتجاوز الـ 6 كيلو مترات وتصل جملة تكلفتها إلى 35 مليون جنيه، منها خمسة ملايين جنيه لأعمال صيانة الكهرباء.

وأشارالشيمي، إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة ومحيط ميدان المسجد الإسماعيلى " المطافئ" بحى ثان الإسماعيلية وصرف المحور الذى يصل بين شارع المدارس إلى ميدان المطالب وصيانة البلدورات والأرصفة بتلك المنطقة

وأضاف مدير عام مديرية الطرق، أنه يجرى استكمال أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع الدقهلية بداية من التقاطع مع شارع الغابة، وصولا إلى شارع المدارس، مؤكدا أن خطة الرصف التي يجرى تنفيذها حاليا تستهدف خلق محاور مرورية تبادلية بتلك المناطق لتيسيرالحركة المرورية بها والقضاء على الاختناقات والتكدس المروري، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرصف بكل من منطقة حسب الله وهدى شعراوي، والحكر وآخر شارع الثلاثيني والدقهلية، والشوارع المختارة والتى تم تطويرها ورفع كفائتها ورصفها بالإضافة إلى إجراء أعمال صيانة أعمدة الكهرباء والإنارة بها.