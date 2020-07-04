وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة العلمين الدولية الأهلية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت، أعمال إنشاءات مقر جامعة العلمين الدولية للاطمئنان على سير العمل التنفيذي للإنشاءات.

وأشاد الوزير بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه سيقوم بتكرار زياراته التفقدية للمشروع خلال الفترة المقبلة لمتابعة التنفيذ لمباني إدارة الجامعة والكليات والخدمات الطلابية والمستشفيات وغيرها، لافتا إلى أن جامعة العلمين الدولية تعد جامعة أهلية، تقام على مساحة إجمالية قدرها 141 فدان.

وتتكون الجامعة من 15 كلية، وتشمل كليات الجامعة كلية الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الفنون والتصميم، علوم وهندسة الحاسبات، الطب، الصيدلة، التمريض، طب الأسنان، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الاعلام والاتصال، السياحة والضيافة، الهندسة، العلوم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتضم الجامعة أيضاً كلية للدراسات العليا.

كما تضم تخصصات الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، منها برامج الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة )، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة) وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء 4 جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ومقرها مدينة العلمين الجديدة، وجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية ومقرها في مدن (شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر)، وجامعة الجلالة الأهلية، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس.