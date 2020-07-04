التعليم العالي: 98% نسبة حضور امتحانات السنوات النهائية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الامتحانات للسنوات النهائية، بدأت منذ يومين، حيث خاض أكثر من 58 ألف طالب الامتحانات، بواقع 98% نسبة حضور، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف طالب من المعاهد.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "إمكانات الجامعات المصرية ضخمة جدًا، والتزمنا بكل الإجراءات الاحترازية، وهناك منافسة رائعة بين الجامعات، للظهور بأفضل شكل، سواء في الامتحانات أو استضافة بعض الطلاب، الذي يمثلون أقل من 20% من الطلاب بالمدن الجامعية، حيث جرى تسكين طالب أو طالبة في غرفة لتحقيق التباعد المطلوب".

وتابع: "شبابنا في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة، تخرج منهم بعض الابتكارات والاختراعات، مثل الروبوت، لضمان عدم وجود أي نوع من التماس بين الطلاب والمراقبين، كما يوجد اختراع روبوت آخر في المستشفيات الجامعية، وتحديدًا بالمنصورة، حيث يقوم روبوت بقياس درجات الحرارة، وتقديم الوجبات للمرضى، وغيرها من الأمور".