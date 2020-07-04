وزير التعليم العالي: قد نكون عبرنا مرحلة ذروة كورونا

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقعاته بشأن انخفاض أو زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "النموذج الخاص بنا يقول، إن المعدل بدأ يتغير من الارتفاع الرأسي للأرقام، إلى التسطيح، وهذا معناه أن من الممكن أن نكون عبرنا مرحلة الذروة، وأننا الآن في مرحلة ما بعد الذروة، ودخلنا مرحلة التسطيح تمهيدًا للانخفاض".

وأضاف: "منستغربش لما نوصل لـ100 ألف إصابة، ودي هناخدها على مدار الشهرين الجايين، حتى انتهاء الجائحة، وإذا استمرت الأعداد على ما هي عليه الآن حتى منتصف شهر يوليو، فإننا سنكون تجاوزنا الذروة، استعدادا للنزول التدريجي الذي سيستغرق شهري أغسطس وسبتمبر، حتى أول أكتوبر".

وتابع: "مصر دخلت مرحلة السيطرة الكاملة على فيروس كورونا، ويجب القيام بتحليل آخر في منتصف يوليو المقبل لمعرفة تأثير الفترة الماضية على أعداد الإصابات".