بـ126 مليون ليرة.. تركيا تستأجر طائرة إسعاف لمدة ساعتين يوميا من قطر

كشفت جريدة بيرجون أن وزارة الصحة التركية وقعت في 19 فبراير 2018 على استئجار طائرة إسعاف حمولتها 2 مريض على الأقل من شركة ريد ستار للطيران التابعة لشركة جولف للهليكوبترز والتي تقع في قطر بمبلغ 126 مليون ليرة، ووفقا للعقد الذي وقعته الوزارة، يتم دفع تكاليف الرحلة لمدة ساعتين حتى لو لم تقلع الطائرات لمدة يوم واحد.

كما أن مدة الإيجار هي 4 سنوات حتى 2022، كما نص الاتفاق على أنه إذا زاد عدد ساعات الرحلة عن المتفق عليه فستقوم تركيا بدفع الفارق لكن إذا نقص عدد ساعات الطيران عن ساعتين فجبرا على الحكومة التركية أن تدفع ثمن الساعتين.