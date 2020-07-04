الري: خلافات مفاوضات سد النهضة ما زالت جوهرية

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مصر لم تتأخر عن أي فرصة أو مبادرة للتفاوض ومحاولة الوصول إلي حلول تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث مصر، السودان، وإثيوبيا فيما يخص سد النهضة، واتضح ذلك من خلال المبادرة الأخيرة من رئيس جنوب أفريقيا بالرجوع واستئناف المفاوضات مرة أخري بشأن السد.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "Mbc masr"، أنه بعد لقاء 26 يونيو الماضي بين رؤساء وقيادات الدول، والذي كان سيتم على أساسه الانخراط في الجولة الثانية من المفاوضات لتقريب وجهات النظر والذي كان بدايتها أمس، ولكن للأسف لم نستطع القول أن هناك مبادرة حقيقية نستطيع التنبؤ بها، ولكن اليوم سننخرط في نفس القواعد المتبعة برعاية الاتحاد الأفريقي ووجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة الولايات المتحدة وكل المعنين، ونتمنى تقارب وجهات النظر، خاصة في النقاط القانونية التي تم بذل مجهود كبير وضخم من كل الجهات لتقريب وجهات النظر، بالإضافة لبعض النقاط الفنية العالقة والتي تعتبر جوهرية من جانبنا.

وأوضح، أن الرعاية الدولية وليست فقط الإقليمية، لها دور مهم جدا للحفاظ على أمن والسلم الدولي والإقليمي، وبالتالي أي تجنب للأزمة بقدر الإمكان سيكون محمودا من جميع الأطراف، بالإضافة إلى أنه من الهام جدا أن يدرك الجميع والرأي العام العالمي خطورة الأزمة ويتحمل مسؤليته تجاهها حيث تعتبر من أهم القضايا المثارة حاليا ومن الهام العمل على حلها لتجنب أي تأثير على الأمن والسلم الدولي.

وأكد، أن النقاط الأساسية التي ما زالت محل خلاف في مفاوضات سد النهضة، هي تعريف الجفاف والتعامل معه وفترات الملء والتشغيل، وأن مصر لن تتأخر عن أي السعي لإيجاد حلول لضمان المحافظة على حصتها المائية وتحقيق التنمية في إثيوبيا، وأن الخلافات ما زالت جوهرية على المستويين الفني والقانوني بالنسبة لمفاوضات سد النهضة.