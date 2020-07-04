إزالة 3699 حالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة تمكنت من تنفيذ 3699 حالة إزالة، وذلك خلال 70 يوما، باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى استمرار الحملات وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن حملات اليوم استهدفت مركز الغنايم برئاسة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم لإزالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية وبعض مخالفات البناء، لافتا إلى أن الحملات المستمرة بالقرى والمراكز بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء استهدفت إزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مهدها، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى ترأسه العديد من حملات الإزالة بمختلف المراكز والإحياء، لافتا إلى إن إجمالي عدد حالات الإزالة التي تم تنفيبذها بلغت 3699 حالة إزالة حتى اليوم لمساحة 239 ألف و171 مترا.