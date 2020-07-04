2269 طالبا يؤدون الامتحانات بجامعة القناة وسط إجراءات وقائية

أشادت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، بهدوء اللجان وانضباط الطلاب والتزامهم بالقواعد والإجراءات الوقائية أثناء تأدية الامتحانات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة، اليوم، رافقها خلالها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لمتابعة سير الامتحانات داخل بعض اللجان.

وأدى اليوم 2269 طالبا وطالبة الامتحان في 8 كليات داخل 130 لجنة، في كليات الآداب والتربية والعلوم والصيدلة، والتربية الرياضية والهندسة والزراعة والألسن.

وبدأت الجولة التفقدية لرئيسة الجامعة بكلية التربية الرياضية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية.

كما توجهت بعدها رئيس الجامعة إلى كلية الألسن لمتابعة الامتحانات بحضور الدكتور حسن رجب عميد الكلية، مشيدة بانضباط الطلاب والتزامهم بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي والتي أدى خلالها 48 طالبا وطالبة الامتحان في شعبتي اللغة الشرقية (اللغة التركية) واللغة الفارسية.

وتضمنت الجولة زيارة لكلية الآداب بحضورالدكتورعادل السعدني عميد الكلية، حيث امتحن 739 طالبا وطالبة في 8 شعب مختلفة.

وتفقدت رئيس الجامعة ونائبها، لجان كلية العلوم بحضور الدكتور محمد سعد زغلول عميد الكلية، والتي شهدت اليوم امتحان 141 طالبا وطالبة في 8 شعب مختلفة.

كما امتحن 146 طالبا وطالبة اليوم بكلية الصيدلة، ضمن شعبة الصيدلة الحديثة في مادة تصميم الدواء، وجاءت امتحانات كلية الزراعة في شعبة الهندسة الزراعية وإدارة الأعمال والمشروعات الزراعية والسلامة الغذائية.

وشهدت كلية التربية امتحان 507 طلاب يمثلون 12 شعبة مختلفة امتحان اليوم في انضباط والتزام بالقواعد والإجراءات الوقائية، كما امتحن 196 طالبا وطالبة اليوم بكلية الهندسة في شعبتي ميكانيكا ومدني.