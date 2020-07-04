كارول سماحة تعبر عن سعادتها بنجاح "Bon Voyage": ردود الأفعال مذهلة

أبدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها، بعد طرح أغنيتها الجديدة bon voyage والتي تجاوز عدد مشاهداتها مليون ونصف على موقع يوتيوب، حتى الآن.

وقالت "كارول" عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر "سعيدة جدًا بشأن ردود الأفعال المذهلة التي أتلقاها عن كليب bon voyage".

أغنية bonvoyage، إخراج بتول عرفة، وتم تصويرها الأيام الماضية، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي ظهرت في نهاية الكليب، حيث أظهرت ارتداء فريق العمل الكمامات الواقية، مع رش المطهرات.

وكانت مفاجأة الكليب، ظهور الفنان الشاب باسل الزارو، والذي لعب دور حبيبها، وتقع بينهما مشاجرة بسبب إحدى الفتيات، التي يكتشف في نهاية الكليب أنها شقيقته.