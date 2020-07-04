الثقافة تعلن خطة عودة نشاطها.. 30 عرضا مسرحيا في 84 ليلة خلال الصيف

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على خطة عودة النشاط المسرحي التي تضم 30 عملا مسرحياً في 84 ليلة عرض لقطاع الإنتاج الثقافي.

وسيتم تنفيذ الخطة على مرحلتين الأولى تبدأ الأحد 12 يوليو الجاري على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون "المكشوف" بالأوبرا، والثانية تنطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مطلع أغسطس المقبل، وتشهد إعادة تشغيل جميع مسارح الدولة.

وقال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه تم إعداد مجموعة من العروض المميزة حيث يقدم على مسرح ساحة مركز الهناجر اعتبارا من 16 يوليو، كما سيتم تقديم مجموعة من العروض خلال أغسطس.

وتابع "مختار"، أن المسرح المكشوف بالأوبرا سيستضيف عرضين من إنتاج مسرح الطليعة هما "الطوق والأسورة" اعتبارا من 26 يوليو، و"السيرة الهلالية" من 10 أغسطس.

وأضاف أن عروض مبادرة "اضحك.. فكر.. اعرف"، على قناة وزارة الثقافة مستمرة، إضافة إلى العروض الجديدة التى سوف يتم انتاجها بداية من يوليو الجاري.

وذكر أن المرحلة الثانية من خطة عودة العروض تتم على مدار 3 أيام أسبوعيا بالتناوب بين مسارح البيت الفنى للمسرح.

ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده على مسرح ساحة الهناجر عروضا لفرق رضا للفنون الشعبية وأنغام الشباب والفرقة القومية للفنون الشعبية، بجانب فقرات من عروض السيرك القومي الذي أطلقت عروضه مع بداية الشهر الجاري، كما يستأنف مسرح البالون عروضه اعتبارا من 10 يوليو.