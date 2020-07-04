محافظ المنوفية يشدد على تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لمصابي كورونا

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف الحالى لفيروس كورونا، جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة ووكيل مديرية الصحة.

حيث تم مناقشة احتياجات المستشفيات الضرورية بنطاق المحافظة والمستلزمات الطبية لمواجهة أزمة كورونا للتخفيف من ألام المواطنين وتقديم خدمة طبية جيدة لمواطني المحافظة.

كما تتضمن الإجتماع الموقف الحالى لفيروس كورونا وعدد الأسرة المشغولة والمتاحة بالمستشفيات ومتابعة أسر العزل المنزلى والتأكد من تقديم العلاج اللازم وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لهم والمخالطين وإعداد تقرير يومى بحالتهم الصحية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن عن دعم القطاع الطبي ب 100 مليون جنيه لشراء أجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.