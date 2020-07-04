نائب: عودة رحلات الطيران ستعيد لمصر مكانتها في السياحة العالمية

أكد النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن استقبال مطاري شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لعدد من الطائرات التى تحمل على متنها عدد من سياح العالم، هو مؤشر إيجابي لعودة السياحة العالمية، حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحية العالمية.

وقال "نبيل" في بيان له أصدره اليوم، إن اختيار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، لبدء عودة السياحة العالمية لمصر هو اختيار طبيعي، لأن محافظي هذه المحافظات من أنجح المحافظين فى الاهتمام بتشجيع السياحة المصرية، مؤكدا أنه لولا انتشار فيروس كورونا عالميا لكانت هذه المحافظات خاصة كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أهم المناطق على مستوى العالم الجاذبة للسياح من مختلف دول العالم.

وأضاف النائب، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نجح فى أن يجعل من مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، واحدة من أهم المدن العالمية الجاذبة للسياح من مختلف دول العالم، فأصبحت أيقونة السياحة العالمية.

وأكد أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر نجح في أن يجعل سياح العالم يعيشون مدينة الغردقة ويتوافدون عليها بعد عمليات التطوير والتحديث التي تمت داخل الغردقة بصفة عامة وداخل المنشآت والفنادق والقرى السياحية بصفة خاصة، مؤكدا أن اللواء عمرو حنفي يعتبر واحدا من أجرأ المسئولين التنفيذيين في مواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه قطاع السياحة.