نبيل بولس: الرئيس السيسي خاض تجربة فريدة تستحق التسجيل تحت حكمه

قال النائب نبيل بولس عضو بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الـ6 سنوات الماضية منذ بداية توليه الحكم، استطاع أن ينتقل بالدولة المصرية إلى برّ الأمان، ويحقق الأمن والاستقرار لشعبها العظيم.

وشدد نبيل ، في بيان له، على حصول العمال على اهتمام بالغ من الرئيس السيسي وتحسينه معدل دخلهم، وتقديمه العديد من الخدمات لهم بما حقق لهم استقرار معيشي.

وأشار نبيل إلى أن مصر دخلت عصر الجمهورية الثانية، خلال عهد الرئيس، من خلال إحداث نقلة نوعية في استقرار الدولة واقتصادها وأمنها، وانحياز السلطة إلى طموح وآمال الشعب، وأضاف نبيل: نحن أمام تجربة تاريخية فريدة من نوعها تستوجب المتابعة والتسجيل.

وأوضح نبيل أن الرئيس خاض على مدى الـ6 سنوات معارك في سبيل تحقيق التنمية والتصدي للإرهاب وتثبيت أركان الدولة وإعادة تمركزها الإقليمي والدولي، متمنية مزيدا من النمو والازدهار للدولة تحت حكم الرئيس.