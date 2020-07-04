39 محضرا في حملة بحي المحلة

أصدر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهات إلى رئيسي حي أول وثان بشن حملات تفتيش على الأغذية بالمحلات التجارية والحد من انتشار الباعة الجائلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى التنسيق الكامل مع قطاعات التموين والصحة والإشغالات والبيئة والإنقاذ المركزي، والأحياء والطب البيطري والرقابة والمتابعة الميدانية لإحكام الراقبة وتأمين أرواح المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بضرورة شن حملات إحكام التواجد وردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي قرى ومراكز المحافظة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 39 محضرا، نظافة وشهادة صحية وإشغال بالطرق، ومخالفات بالمطاعم.