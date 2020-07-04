تحرير 254 مخالفة تموينية في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين بحل شكوى مواطني مركز بني مزار، والذين يتضررون فيها من سوء الخبز المنتج من المخابز البلدية.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه جرى تشكيل حملة مكبرة على مدار خمسة أيام، بمركز بني مزار، أسفرت عن تحرير 254 مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه يجري خلط الدقيق بقمح محلي بنسبة 60%، وقمح مستورد بنسبة 40%، طبقاً للجنة البرامج الواردة من وزارة التموين.