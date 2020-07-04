تحرير 254 مخالفة تموينية في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:30 م | السبت 04 يوليو 2020
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين بحل شكوى مواطني مركز بني مزار، والذين يتضررون فيها من سوء الخبز المنتج من المخابز البلدية.
وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه جرى تشكيل حملة مكبرة على مدار خمسة أيام، بمركز بني مزار، أسفرت عن تحرير 254 مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية.
وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه يجري خلط الدقيق بقمح محلي بنسبة 60%، وقمح مستورد بنسبة 40%، طبقاً للجنة البرامج الواردة من وزارة التموين.