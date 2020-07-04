6648 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون امتحان العملي بالبحيرة

أنهى 6648 طالبا وطالبة الامتحانات العملي للدبلومات الفنية، وحضروا جميعا بنسبة حضور 100% إجمالي طلاب الثانوية الفنية، المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 54801 طالبا وطالبة.

كانت محافظة البحيرة، أنهت استعداد جميع اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية "صناعي – زراعي – تجاري"، وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان التعليم الفني.

وكذا تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة وانتظام سير عملية الامتحانات العملية، وتنظيم دخول الطلاب في طابور متباعد وتوزيع كمامات والكشف الحراري وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحياً ووقائياً ضد كورونا المستجد، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في اليوم الثالث "العملي ـ معامل" 6648 طالبا بنسبة حضور بلغت 100%، وأدى الطلاب الامتحانات في 56 لجنة.