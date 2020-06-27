عمليات كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية  

أكدت غرفة علميات ومركز أزمات محافظة كفر الشيخ، عدم تلقي أي شكاوى من طلاب الدبلومات الفنية فى أول ايام الامتحانات، مشيرًا الى أن الطلاب أدوا أول امتحانات العملي في 51 لجنة بمدارس 13 إدارة تعليمية، موزعة على 31 لجنة للتعليم التجاري، و3 للفندقي، و9 للصناعي، و8 للزراعي.

وشهدت لجان الامتحانات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوزيع الواقيات الشخصية على الطلاب والطالبات، وكذلك المشاركين في الامتحانات، إضافة إلى تطهير وتعقيم لجان الامتحانات عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات المعملية.

وفي السياق ذاته، أدى 43 طالبًا وطالبة بالدبلوم المهني بمدرسة الأمل للتربية الخاصة امتحان العملي، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو حدوث مخالفات، بينما أدى 162 طالبًا وطالبة بدبلوم الخط العربي الامتحان في 3 لجان بمدارس، هي الشهيد سلام الثانوية، والشهيد كريم أبو زامل بفوه، ومدرسة الحامول الثانوية للبنات، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.