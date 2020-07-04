لاشين: الحياة النيابية المصرية رسخت قيما للمجالس العربية والأفريقية

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه منذ صدور الدستور الحالي للبلاد، تعالت أصوات تنادي بعودة الغرفة الثانية للبرلمان بعدما ألغاها الدستور، لاعتبارات قدرها الوضع حينها، وكدأب الشعب المصري أحال النداء إلى واقع بإدخال تعديل على الدستور واستحداث باب سابع له تحت عنوان مجلس الشيوخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "صدر القانون النمظم لمجلس الشيوخ، واليوم نعقد مؤتمرا للإعلان عن إجراءات انتخاب أعضائه، لنستكمل مسيرة حياة نيابية ممتدة منذ منتصف القرن الـ 18 وحتى الآن".

وتابع: "ورغم قدم الحياة النيابية فإنها تتطور يوما بعد يوم، مسيرة رسخت بمضي السنين ممارسات وقيما وتقاليدا برلمانية، فكانت معينا وردت منه المجالس النيابية في منقطتنا العربية والأفريقية".