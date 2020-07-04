مدير مكتب "الوطن" بالإسكندرية تحصل على الماجستير في الإعلام

حصلت الصحفية مروة مرسي، مدير مكتب جريدة "الوطن" في محافظة الإسكندرية، على درجة الماجستير في الاتصال والإعلام من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عن رسالة بعنوان "الصحافة الإلكترونية وانعكاسها على التماسك المجتمعي.. دراسة على الأخبار الاقتصادية لصحيفتي أخبار اليوم والوطن في الفترة ما بين 2016 - 2017".

وأشرف على الرسالة كل من الدكتور السيد رشاد غنيم، أستاذ علم الاجتماع، والدكتورة عزة عبد العزيز عثمان، عميد كلية الإعلام جامعة فاروس والدكتورة إحسان حفظي، مدرس بقسم الاجتماع.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور إسماعيل سعد أستاذ علم الاجتماع، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام مستشار رئيس جامعة القاهرة.

واهتمت الدراسة بتقارير فترة تعويم الجنية في 3 نوفمبر 2016، والقرارات الاقتصادية المهمة الصادرة في هذا الشأن.

وكشفت الدراسة عن أن صحيفة الوطن نشرت عددا كبيرا من التقارير الإخبارية الشارحة بنسبة 43.11%، وهو ما يتفق مع طبيعة الأشكال التحريرية للأزمات الاقتصادية والتي تقضي بضرورة شرح للمفاهيم وتناول كل الجوانب للقارئ وإعطاء مزيد من المعلومات حول تداعيات القرارات الاقتصادية ورصد آراء الخبراء والمحللين.

واعتمد الموقع في حصوله على المعلومة من المسؤولين الرسميين، حيث نقل الأخبار من المصادر الرسمية وهي من أقوى الأخبار والأكثر مصداقية، كما نشر الأشكال التحريرية الجديدة في تلك الفترة والتي كان من بينها البروفايل والانفوجراف، لافتة إلى نشر 122 مادة صحفية يوم تعويم الجنيه.

واعتمد "الوطن" على نقل الدراسات التي نشرها مركز فاروس للأبحاث الاقتصادية، عن معدل التضخم وارتفاع الأسعار في مصر ومؤشرات وتوقعات عن العام المقبل، بالإضافة إلى نتائج قرار تعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة في البنوك، إضافة لنشر تدوينات موقع البنك الدولي حول الفساد والرشاوى على مستوى العالم. واعتمد الموقع على نشر الأخبار من الوكالات الأجنبية.

وأكدت نتائج الدراسة أن قرار التعويم بريء مما هو منسوب إليه وأنه قرار اقتصادي سليم، لافتة إلى أن المواطن اتبع سياسة ترشيد الاستهلاك وتغير أنماط الاستهلاك لديه ووضع أوليات بسبب ارتفاع الأسعار.