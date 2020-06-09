"المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة".. رسالة ماجستير بجامعة عين شمس غدا

تناقش غداً الأربعاء بمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس، رسالة الماجستير المقدمة من الكاتبة الصحفية نجوى طنطاوى، تحت عنوان "المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف المصرية".

وتتكون لجنة الحكم على الرسالة من الدكتور محب كامل الرافعى، وزير التربية والتعليم الأسبق مشرفاً، والدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفاً، وريهام رفعت الأستاذ بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئى، ود. نرمين الأزرق أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتضمنت الرسالة تحليلاً لـ9 تحقيقات استقصائية تتعلق بقضايا ومشكلات بيئية نشرتها جريدة الوطن، ومقابلات مع القيادات التحريرية بالجريدة وصحفيين استقصائيين.

تتعرض الرسالة بالتحليل للموضوعات الاستقصائية البيئية المنشورة في عدد من الصحف تتعرض لها الدراسة، وهي: الوطن، والمصرى اليوم، والدستور، واليوم السابع، وتحلل الدراسة أسباب ندرة المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف المصرية من خلال مقابلات مع القيادات التحريرية بالصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة ومقابلات مع الصحفيين الاستقصائين وخبراء الإعلام البيئى من أعضاء جمعية كتاب البيئة.

كما تعرض الرسالة رؤيتهم للصعوبات التى تواجه الصحافة الاستقصائية البيئية وكيفية التغلب عليها، وتقدم تصورا مقترحا لدعم المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة.