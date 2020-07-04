جامعة النيل تستضيف مؤلف كتاب لماذا تفشل الأمم" في ندوة "أونلاين"

نظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، عبر البث الحي المباشر، من خلال تقنية (ZOOM) محاضرة موسعة لعرض الكتاب الجديد للبروفيسور جيمس روبنسون (من جامعتي هارفارد وشيكاغو) والذي يحمل عنوان "الممر الضيق.. الآثار المترتبة على Covid-19"، وهو مؤلف مشترك مع دارن اوسيمجلو.

وقال البروفيسور جيمس روبنسون، هو أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعتي هارفارد وشيكاغو وصاحب الكتاب الأشهر مبيعا في العالم "لماذا تفشل الأمم"، فى محاضرته التفاعلية الحية بجامعة النيل الأهلية من شيكاغو؛ إن إنشاء مجتمعات شاملة ومزدهرة يتطلب بناء دولة قوية ومجتمع قوي؛ ومن ثم ينشأ نوع من التنافس أو التناقض بين السلطة المركزية ومؤسسات المجتمع.

ونادى "روبنسون" خلال المحاضرة، بخلق نوع من التوازن بين هاتين القوتين بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى، مضيفاً: "بمعنى أشمل لا ينزلق المجتمع ناحية الفوضى؛ إذا طغت مؤسسات المجتمع القوية على السلطة؛ أو أن ينحدر المجتمع تجاه الدكتاتورية إذا تغولت السلطة على مؤسسات المجتمع".

البروفيسور جيمس روبنسون؛ في إجابته على سؤال حول مدى ضيق "الممر" وهو ما يعني (مساحة التوازن المنشود) الذي يمكن أن يكون من الضيق بحيث يكون السعي نحو الوصول إليه وتحقيق "التوازن" أمر غير عملي، بل ضربا من الأحلام؛ قال "إن العالم يتغير؛ وهذا الممر يزداد اتساعا؛ لكنه يستغرق وقتا طويلا في الوصول إليه.

وتابع، "الصين لن تتطور إلى الديمقراطية في الأجل المنظور، مضيفا أن دولة مثل اليمن الذي يعاني من مشاكل لفترة طويلة لابد أن يستغرق وصوله إلى الممر أيضا فترة طويلة؛ وأحيانا تكون عملية الانتقال بالنسبة له أكثر صعوبة من دول أخرى.

وأكد "روبنسون"، أن الدول تحتاج إلى الكثير من المثابرة والجهد حتي تحقق التوازن أو تبني المؤسسات، قائلا: "استغرق بناء نظام اليورو وقتًا طويلاً، كما أن الدول يمكن أن تخرج من الممر وتعود إليه، مثل ألمانيا كانت في الممر ثم خرجت ثم عادت مرة أخرى، ويحدد ذلك خصائص وصفات المواطنة؛ فقد سقطت ألمانيا في يد هتلر (خارج الممر) وعادت مرة أخرى".

وقال: "الوضع الحالي في أمريكا يمكن معه للولايات المتحدة الأمريكية أن تنهار خارج الممر ويمكن أن يخلق فوضى، والآثار يمكن أن تكون وخيمة للغاية بل يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون خارج الممر كل الوقت حيث أنه من الأسهل على المجتمع العودة إلى الممر إذا كان فيه من قبل".

وعن توقعاته بشأن الانتخابات الأمريكية المقبلة، أوضح أنه يخشى عدم قبول ترامب بنتائج الانتخابات (خاصة إذا كانت قريبة) ومن ثم يعود الأمر إلى الجيش لضمان الديموقراطية، مضيفاً أن الإنسان واحد رغم اختلاف الجنسيات وما حدث فى مصر يمكن أن يحدث في أمريكا.

أدار الحوار الدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل الأهلية، ورئيس منظمة اقتصادي الشرق الأوسط الأسبق؛ وأستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة ولاية أوهايو؛ وحضره عبر النقل الشبكي جانب كبير من أعضاء مجلس أمناء الجامعة برئاسة السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق؛ والدكتور طارق خليل؛ رئيس الجامعة؛ ولفيف من رجال الأعمال والوزراء السابقين ووعدد من الأكاديمين من جمبع أنحاء العالم.

يذكر أن البروفيسور جيمس روبنسون هو مؤلف كتاب "لماذا تفشل الأمم"، الأكثر مبيعا في العالم لمدة خمس سنوات متتالية؛ واستضافته كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية ضمن موسمها الثقافي لفصل الربيع.