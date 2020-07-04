الوطنية للانتخابات لـ"المصريين": اجعلوا انتخابات مجلس الشيوخ تنافسية

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر هيئة الاستعلامات للإعلان عن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ "لقد حبى الله مصر بنعم كثيرة مابين شعب يهيم حبا فيها وقيادات سياسية مخلصة تعمل من أجلها ورزق من الخيرات لامثيل لها إلا أن الله ابتلاها بأهل شر ناقمين عليها يتملكهم الحزن لكل خيرا يسوقه الله إليها ويطلون علينا بين الحين والآخر سلاحهمم الإشاعات وهم الكاذبون ويدعون الوطنية وهم الخائنون ويتصنعون الحب وقلوبهم مليئة بالحقد لمصر وأهلها".

وأضاف لاشين "وما أن تسعى مصر لتنظيم الانتخابات إلا وتراهم قبل إجراءها يصدونكم عنها وعن إجراءها وينسجون خيطا من الشائعات الكاذبة حولها وبعد إعلان نتيجتها يطعونون فيها لا لعيب فيها ولكن لسوءات فيهم ودنائة في نفوسهم".

واختتم لاشين كلمته: "أبناء مصر لاتسمعوا لهؤلاء ولاتصغوا لدعواتهم ولا تعيروا اهتماما لشائعتهم وقفوا خلف مصر وطنكم وخوضوا سباق الانتخابات مترشحين وناخبين ومارسوا حقكم وأدوا واجبكم وخيبوا آمالهم وردوا عليهم كيدهم فحب الوطن والولاء ليس أمرا تتنازعه الأهواء والأراء ولا يمكن أن تضحى خيانة الوطن يوما ما وجهة نظر".

"ها هي انتخابات مجلس الشيوخ قد أضحت أمامكم.. عبروا عن رأيكم بكل حرية وسرية في إطار من الممارسة الديموقراطية التي كافحتم من أجلها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. أجعلوها انتخابات تنافسية تحفها روح الوطنية ولا خاسر فيها والكل رابح بمجلس شيوخ على قدر من المسؤلية".