محامي منار "فتاة التيك توك": نشرت صورها حبا في التمثيل وبـ"حسن نية"

قال محمد عاطف محامي منار سامي، الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" إن موكلته تواجه تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، لافتا إلى أن المحكمة لم توجه إليها تهمة حيازة المخدرات ولم تضبط بحوزتها مواد مخدرة.

وناشد "عاطف" وسائل الاعلام بتحري بالدقة فيما ينشر من معلومات بشأن الاتهامات الموجه لموكلته منعا للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أنه قبل القضية أخذ تعهدا شفهيا منها ومن أسرتها بعدم نشر أي صور لها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفتاة لم تكن تعرف تبعيات ما تفعله نظرا لحداثة سنها (21 عاما) وقلة خبرتها، لافتا إلى أن "منار" نشرت الصور عن حسن نية بدافع الشهرة وحب التمثيل فقط، ولم تتربح من ورائها.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة كفرشكر تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك" ببنها في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها، وأمرت النيابة الأسبوع الماضي بحبسهما، ورحلت الفتاة لقضاء مدة الحبس بمركز شرطة كفر شكر.

شهدت جلسة تجديد حبس منار سامي فتاة التيك توك أمام محكمة جنج كفر شكر مشادات بين أسرتها وأحد الافراد الملكفين بحراسة المتهمة بعدما أصيبت بإغماء داخل القفص، ما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهمن ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين حيث جرى السيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة.

كانت محكمة كفر شكر، شهدت اليوم إجراءات أمنية مشددة، خلال نظر جلسة تجديد حبس فتاة "التيك توك" منار سامين أشرف عليها العميدان وائل نبيل رئيس مباحث محكمة بنها وأنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، وقادها المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت والدة منار إن المتهمه طلبت رؤية ابنتها الطفلة البالغة 3 سنوات، وعندما شهدتها خلف القفص أصيبت بالإغماء.

وفي بنها، نظرت محكمة بنها الجزئية جلسة تجديد حبس المتهم الثاني في القضية الشهير بزيكا، والمضبوط مع فتاة "التيك توك" في نطاق مركز بنها وبحوزته مخدرات وسلاح أبيض حيث أنكر المتهم مقاومته للسلطات، خلال ضبطه وحيازته المخدرات، ولم يصدر قرار بشأن تجديد الحبس أو إخلاء سبيل.

كانت النيابة الكلية في بنها بإشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، أمرت الأسبوع الماضي بحبس "منار سامي" البالغة من العمر 30 عاما، والمعروفة بـ"فتاة التيك توك" في بنها وصديقها الشهير بزيكا 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها، وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية المحددة حيث تقرر عقد جلسة التجديد يوم السبت 4 يوليو الجاري.